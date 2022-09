Wegen 13 Euro - Ladendieb droht in Eisleben mit einem Messer

Ein Zeuge beobachtet einen jungen Mann aus Wittenberg in einem Supermarkt in Eisleben beim Diebstahl. Die Ladenmitarbeiter werden bedroht und rufen die Polizei.

Eisleben. - Einen 21-Jährigen aus Wittenberg hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Eisleben in Gewahrsam genommen.