Eisleben/MZ. - In einem Markt in der Halleschen Straße in Eisleben ist am Freitagvormittag ein Mann beim Diebstahl beobachtet worden. Er hatte mehrer Waren aus einem Regal in seinem Rucksack verstaut. Als er von Mitarbeitern gestellt und angesprochen wurde, beleidigte der Dieb diese und verschwand zu Fuß in Richtung Innenstadt. Alle bisherigen Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos, teilt die Polizei mit.