Kupferner Turmknopf der Polleber Kirche bleibt dieses Mal nicht leer

Polleben/MZ - Am Freitag ist es so weit. Der Abschluss der Sanierung des Kirchturms der St. Stephanuskirche in Polleben soll gefeiert werden. Dazu lädt der Förderverein der Dorfkirche um 13 Uhr ein. Und auf dem Programm steht neben der Turmbekrönung auch die Befüllung des restaurierten kupfernen Turmknopfs.

Bei der Restaurierung wurde der alte Turmknopf entfernt und geöffnet. „Leider war der Knopf zu unserer Überraschung völlig leer“, sagte Antje Ehnert, Vorsitzende des Fördervereins der Dorfkirche. Das sei schon eine Enttäuschung gewesen. Denn eigentlich befinden sich traditionell in den Kugeln oft Zeitzeugenberichte, Dokumente zum Kirchenbau oder auch Münzen.

Dass die Polleber gänzlich ohne Inhalt da standen, sei schon ungewöhnlich, bestätigte damals auch Sixtus Hermann. Er habe so etwas auch noch nie erlebt. Der Bauingenieur und Denkmalpfleger aus Bleicherode war an den Restaurierungsarbeiten an der Stephanuskirche beteiligt. 1955 hatte es zuletzt Reparaturarbeiten an dem Kirchturm gegeben. Ob dabei der Turmknopf abgenommen und geöffnet wurde, ist aber unklar. Aufzeichnungen dazu gibt es keine.

Befüllung des Turmknopfes wird vorbereitet

„Diesmal wollen wir aber den Turmknopf befüllen. Schließlich sollen unsere Nachfahren, wenn sie die Kugel in 60 Jahren öffnen, nicht so enttäuscht werden wie wir“, sagt Antje Ehnert. Dafür seien schon Dokumente für künftige Generationen vorbereitet worden.

Die Turmbekrönung ist für den Förderverein ein weiterer großer Schritt, nachdem seit 2008 in mehreren Bauabschnitten das Dach und die Gewölbe des Kirchenschiffs instandgesetzt worden sind. Außerdem konnten alle Fenster erneuert werden - finanziert ausschließlich mit Spenden. „Wir sind schon stolz darauf, was wir geschafft haben“, so Ehnert. Der Verein setzt sich seit 1994 für den Erhalt der baufälligen Dorfkirche ein.