Künstliche Intelligenz, Audioclips und biographisches Schreiben - im Rahmen des Projekts „Bauernkriegspanorama“ finden in Eisleben mehrere kostenfreie Workshops statt.

Mehrere Workshops finden in der Theaterkasse in der Bucherstraße statt.

Eisleben/MZ - Im Rahmen des Projekts „Bauernkriegspanorama – eine Re-Komposition“ veranstalten das Eisleber Theater und die freie Gruppe cobratheater.cobra in den Osterferien mehrere Workshops in Eisleben. Sie finden von Montag, 3. April, bis Mittwoch, 5. April, 10 bis 16 Uhr, statt, die gemeinsame Abschlusspräsentation am Donnerstag, 6. April. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene. Die Teilnahme ist kostenfrei.