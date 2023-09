Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Manchmal muss man nicht unbedingt weit fliegen, um ein Gefühl von Urlaub zu bekommen. Im Mansfelder Land kann man sogar höher steigen, als auf die Pyramiden in Ägypten, Tiere aus den südamerikanischen Anden streicheln, Unterwelten wie die Katakomben in Rom besichtigen oder zahlreiche Wassersportarten am Süßen See ausprobieren. Außerdem kann man auf den Spuren eines berühmten Dichters wandeln und den Geburtsort und die Taufkirche Martin Luthers besichtigen. Neben modernen Museen und neuen Sportarten prägt das Mansfelder Land aber vor allem eins: die Tradition des Bergbaus. Auf dem Kupferspuren-Radweg können Besucher an ehemaligen Halden und Schächten entlangradeln und die langjährige Bergbautradition erkunden. Noch heute gibt es Vereine, die dieses Erbe wahren. Im Mansfelder Land ist das gelungen, was viele Regionen versuchen: die Verbindung von Tradition und Moderne. Lassen Sie sich inspirieren und machen sie eine Reise, für die sie nicht extra ins Flugzeug steigen müssen.