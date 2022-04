Krieg und hohe Spritpreise machen Busreiseveranstalter in Wolferode zu schaffen

Die Corona-Maßnahmen fallen und das Geschäft mit den Busreisen sollte eigentlich wieder rollen. Eigentlich. Denn die hohen Spritpreise und der Krieg in der Ukraine stellen die Reiseveranstalter vor Herausforderungen.

Wolferode/MZ - Der junge Unternehmer Christoph Ecke klingt trotz aller Widrigkeiten, mit denen sich seine Branche herumschlägt, noch positiv. Immerhin rollen seine Busse wieder, aber „wie vor der Coronapandemie werde es nicht mehr werden“, so Ecke. Neben dem Virus bereiten nun auch noch die Preise an den Zapfsäulen dem Unternehmer sorgen: „Wir werden die Preise anziehen müssen“, kündigt er an.