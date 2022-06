„Krieg ist blöd!“ - Zirka 120 Menschen demonstrieren in Eisleben gegen den Krieg in der Ukraine

Am 26. März wird es in Polleben einen „Benefiztag für die Menschen der Ukraine“ geben. Er beginnt 15 Uhr mit einem Familienprogramm. Daran schließt sich um 16.30 Uhr eine Friedensandacht mit der Band „Wechselmensch“ an.

Eisleben/MZ - „Krieg ist blöd!“ Noch weiter müssen Charlotte Quenzel und Malaika Abebe ihre Beweggründe gar nicht ausführen, warum sie bei der Friedensdemo am Mittwochabend in Eisleben dabei sind. In ihrer Schule, aber auch in den Nachrichten und von ihren Eltern erfahren die beiden achtjährigen Mädchen natürlich, dass in der Ukraine Krieg herrscht und machen sich Gedanken darüber.