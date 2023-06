Am 3. Juni ist wieder Kreativmarkt in Röblingen angesagt. Auch einige Möglichkeiten zum Ausprobieren wird es geben.

Röblingen/MZ - Eine ganze Scheune voller kreativer Ideen gibt es am Samstag in Röblingen. Dort in der Festscheune findet bereits zum 14. Mal ein Kreativmarkt statt. Ab 13 Uhr ist jeder eingeladen, der Freude am Basteln, Ausprobieren oder einfach nur am Schauen und Entdecken hat.