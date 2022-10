Kran hebt neue Bronzeglocken in Dederstedter Kirchturm

Knifflige Sache: Die Glocken mussten behutsam durch das Fenster in den Turm gehoben werden.

Dederstedt - Das Glockenprojekt in Dederstedt ist einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen. Am Wochenende sind die drei neuen Bronzeglocken in den Kirchturm gehoben worden. „Es hat alles gut funktioniert“, sagte Pfarrerin Eva Kania, zu deren Pfarrbereich Dederstedt gehört.