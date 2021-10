Kostenfreier Workshop „Die Sprache der Musik“ in Luthers Sterbehaus in Eisleben

Luthers Sterbehaus in Eisleben

Eisleben/MZ - In den Herbstferien bietet die Stiftung Luthergedenkstätten den Schülern in Eisleben wieder ein Programm zum Kreativwerden an. Vom 25. bis 29. Oktober findet im Museum Luthers Sterbehaus der kostenfreie Workshop „Die Sprache der Musik“ statt. Hier lernen Jugendliche ab zwölf Jahren täglich ab 10 Uhr, wie man mit verschiedenen Apps elektronische Musik komponiert. Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten.

›› Eine Anmeldung unter Tel. 03475/7 14 78 23 oder per E-Mail an bildung.eisleben@martinluther.de ist aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl erforderlich.