Kontakte knüpfen und Klienten finden

Eisleben/MZ - Die Räume in der Halleschen Straße 34 in Eisleben sind größtenteils noch leer. Nur die Teeküche ist schon eingerichtet. Zwei Sessel und ein kleiner Tisch stehen auch bereits parat. Und im Büro gibt es bereits einen Schreibtisch und Schränke. Auch einen Beratungsraum gibt es bereits. So viel freien Platz wie jetzt wird Franziska Warschkow so schnell nicht wieder zur Verfügung haben.