Eine Frau und ein Mann sollen eine Elfjährige missbraucht haben - so der Vorwurf. Den beiden Angeklagten drohen mehrere Jahre Haft.

Eisleben/Halle/MZ. - Ihre Blicke sind gesenkt, als die beiden Angeklagten zum Prozessauftakt im Landgericht Halle von Polizisten in Hand- und Fußschellen in den Gerichtssaal geführt werden. Die beiden Beschuldigten, eine 21-jährige Frau sowie ein 27-jähriger Mann, haben die letzten Monate in Untersuchungshaft verbracht.