Komödie „Jeder für mich“ am Theater Eisleben pausiert

Das Stück „Ziemlich beste Freunde“ wird am Theater in Eisleben aufgeführt.

Eisleben/MZ - Erkrankungen und die Corona-Pandemie zwingen das Eisleber Theater zu Änderungen im Spielplan. So muss die französische Boulevardkomödie „Jeder für mich“, die erst im Juni 2021 Premiere feierte, bis Ende des Jahres pausieren.

Ersetzt wird das Stück am 16. und 29. Dezember, jeweils 19.30 Uhr, durch das Schauspiel „Extrawurst“ und am 11. Dezember, 19.30 Uhr, durch „Ziemlich beste Freunde“.

Besucher werden gebeten, sich frühzeitig für Fragen, Informationen und Kartenreservierungen mit den Mitarbeitern des Besucherservice unter Tel. 03475/60 20 70 oder per E-Mail an kartenservice@theater-eisleben.de, in Verbindung zu setzen.