Eisleben/MZ - Grüne Energie, MSH und Wasserstoff – all das steckt in dem Begriff „Green Power MSH2“. So heißt ein Netzwerk, das am Freitag offiziell gegründet worden ist. Die bislang 14 Mitglieder – Kommunen und Unternehmen aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz – wollen gemeinsam Projekte zur Erzeugung und Verteilung von erneuerbaren Energien entwickeln und umsetzen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten die Mitglieder in der Eisleber Malzscheune.