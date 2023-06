Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Der Haushalt für 2023 und 2024 der Lutherstadt Eisleben kann jetzt wie geplant in Kraft treten. Wie Matthias Dominka, Fachbereichsleiter Finanzen in der Stadtverwaltung, der MZ sagte, habe die Kommunalaufsicht beim Landkreis Mansfeld-Südharz die Haushaltssatzung genehmigt. Der Landkreis habe der Stadt zwar Auflagen erteilt, Änderungen an der Haushaltssatzung seien aber nicht erforderlich.