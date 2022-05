Kolumbarium nimmt Form an: Dunkles Eichenholz für die Urnenschränke in der Eisleber Nicolaikirche

Eisleben/MZ - Eine „Totenstadt“ - das ist die Gestaltungsidee für das Kolumbarium, das derzeit in der Eisleber St. Nicolaikirche im Bau ist. Die Urnengrabanlage - die erste in einer Kirche in Sachsen-Anhalt - wird aus mehr als 20 Schränken aus geköhltem, sehr dunklen Eichenholz bestehen. Diese werden Häusern mit gotischen Giebeln ähneln. Jeder Schrank bietet Platz für 48 Urnen. Insgesamt werden circa 1.100 Menschen hier ihre letzte Ruhe finden können.