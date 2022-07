Knappe Rohstoffe und Fachkräftemangel bremsen Eisleber Firma aus

Driescher GmbH feiert Jubiläum 30 plus 1. Welche Chancen junge Leute in dem Unternehmen haben.

Ronny Hertig (links) und Adrian Kraus arbeiten in der Produktion bei Driescher Eisleben. Die Firma fertigt Schaltgeräte und -anlagen.

Eisleben - „Die Energiewende ist eine Riesenchance für uns“, sagt Bernhard Nick. Er ist Geschäftsführer beim Elektroanlagenhersteller Driescher, der seit 1991 ein Werk in Eisleben betreibt - neben dem Hauptsitz Moosburg (Bayern). „Wenn es danach geht, was der Markt verlangt, könnten wir jedes Jahr zweistellig wachsen“, so Nick.