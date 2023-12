Das Festkomitee steckt die Kalender und den Jahresbrief in Kuverts.

Klostermansfeld/MZ. - Tatsächlich alle Hände voll zu tun hatten dieser Tage die Mitglieder des Klostermansfelder Festkomitees. Sie legten den neuen Monatskalender für 2024 und den an die Einwohner der Gemeinde gerichteten Jahresbrief des Bürgermeisters Frank Ochsner in 1.200 Briefumschläge. Die Mitarbeiter des Bauhofes steckten die Kuverts anschließend in die Briefkästen aller Haushalte der Kommune.