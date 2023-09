Maria Ackermann und Sebastian Skerka sanieren die alte Villa in der Eisleber Lindenallee. Sie wollen hier eine Kita mit besonderem Konzept betreiben. Was dahinter steckt.

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Aufmerksame Passanten werden es schon bemerkt haben: An der seit vielen Jahren leerstehenden Villa in der Eisleber Lindenallee 26 – kurz vor dem Wiesengelände – tut sich etwas. Rund um das repräsentative Gebäude, das mit seinen vernagelten Fensteröffnungen derzeit noch einen traurigen Anblick bietet, sind seit kurzem Aufräumarbeiten im Gange. Und auch in der Villa sind bereits Handwerker tätig.