Kita-Beiträge steigen um 15 Euro im Mansfelder Grund-Helbra

Eltern müssen im neuen Jahr tiefer in die Tasche greifen, wenn sie ihre Sprösslinge in der Verbandsgemeinde betreuen lassen wollen.

Helbra/MZ - Die Elternbeiträge für einen Platz in einer Kindertagesstätte in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra steigen mit Beginn des neuen Jahres. Die Ratsmitglieder der Verbandsgemeinde brachten per Beschluss den Anstieg der Kosten auf den Weg. Demnach sind künftig 15 Euro mehr zu berappen. Mit dem Beschluss setzt die Kommune weiterhin auf das Solidarprinzip, so dass in allen Kindertagesstätten die Kostenbeiträge um diese Summe steigen.

Kalkulationen neu verhandelt

Anlass für die Anpassung der bestehenden Kostenbeitragssatzung waren neu verhandelte Kalkulationen mit dem Landkreis, wie die zuständige Fachdienstleiterin Claudia Renner sagte. Konkret ging es dabei um die Einrichtungen der Träger HW Erlebniswelt sowie des Regionalverbandes Harz der Arbeiterwohlfahrt. Dies führte laut Gemeindeverwaltung bereits zu erheblichen überplanmäßigen Ausgaben im vergangenen Haushaltsjahr. Wegen des abzusehenden Haushaltsdefizites in Höhe von rund 500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2022 wurde aus diesem Grund eine Anpassung der Kostenbeiträge ab dem 1. Januar 2022 angeregt.

Als Vorschlag unterbreitete die Verwaltung zunächst eine Erhöhung um zehn sowie um 20 Euro. Die Diskussionen im Ausschuss für Bildung, Kultur, Soziales und Sport sowie im Haupt-, Finanz-, Bau- und Vergabeausschuss kamen zu einem anderen Ergebnis.

Kuratorien stimmen zu

Beide Gremien empfahlen mehrheitlich einen Anstieg der Kostenbeiträge um künftig 15 Euro, wobei der Bildungsausschuss diesen Betrag vorschlug und sich der Hauptausschuss in seiner Beratung dieser Variante anschloss. Und auch die Elternkuratorien gingen mit diesem geplanten Anstieg mit.

CDU-Fraktionschef Walter Kampa hielt die Erhöhung von 15 Euro dagegen für zu gering, weil die Einnahmen aus seiner Sicht damit nicht kostendeckend seien. Dem widersprach André Strobach von der Fraktion „Freiwillige Feuerwehr“. Der Arbeit der Fachausschüsse sollte mehr Vertrauen geschenkt werden, meinte er. Die 15 Euro seien nach reiflicher Abwägung entstanden. „Ich halte die Summe für beide Seiten für gerechtfertigt“, so Strobach.

Die Abstimmung über die Kita-Beiträge in der Sitzung des Verbandsgemeinderates fiel letztlich mehrheitlich aus. Drei Ratsmitglieder stimmten gegen die Erhöhung, ein Ratsmitglied enthielt sich der Stimme.