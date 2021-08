Kinderfestwoche in Eisleben wartet mit Taschenlampenführung und XXL-Mikado auf

Eisleben/MZ - „Wir möchten auch Kindern etwas ermöglichen, die vielleicht in den Ferien nicht in den Urlaub fahren konnten“, sagt die Stabsstellenleiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Kultur der Stadt Eisleben, Daniela Messerschmidt. Daher stamme die Idee der bunten Kinderfestwoche. Auch wenn der Badetag mit Robbi am Wochenbeginn leider aufgrund des Wetters nicht wie erhofft stattfinden konnte, gebe es noch viele andere tolle Highlights. Besonders beliebt: die Taschenlampenführung durch die historische Altstadt am Dienstagabend: „Dafür hatten wir über 30 Anmeldungen“, so Messerschmidt. Deswegen überlege man, es vielleicht noch mal im Herbst anzubieten, wenn es auch eher dunkel wird.

Am Mittwoch gibt es einen weiteren interessanten Programmpunkt unter dem Motto „Outdoorspiele - kennst du sie?“. Dahinter verberge sich eine Aktion an der Stadtbibliothek. Messerschmidt: „Viele verknüpfen mit der Bibliothek nur Bücher. Dabei gibt es dort so viel mehr. Unter anderem eine große Spiele-Sammlung.“ Da gibt es zum Beispiel XXL-Mikado, das man an diesem Mittwoch von 12 bis 14 Uhr ausprobieren könne. Danach geht es am Katharinenstift musikalisch weiter. Die Musikschule Fröhlich sorgt ab 14 Uhr mit einem Akkordeon-Konzert für klangvolle Unterhaltung. „Vielleicht bekommen Kinder ja Lust, auch ein Instrument zu erlernen“, sagt Messerschmidt.

Der Lutherspaziergang als Highlight für die ganze Familie

Der Donnerstag steht ganz unter dem Motto „Dance-Day“. Ab 14 Uhr lädt Svetlana Hajdukaus aus Helbra die Kinder zum Zumbatanzen ein. Treffpunkt sei auch hier der Katharinenstift. „Wir wollen die Kinder animieren sich zu bewegen“, so die Stabsstellenleiterin. Und vielleicht kenne n ein paar Kinder Zumba bereits.

„Natur-Pur“ heißt es am Freitag ab 14 Uhr im KulturRaum des Katharinenstifts. Eine Ernährungsberaterin wird mit Kindern Kräutersäckchen basteln. Außerdem kommt ein Jäger, der den Kleinen verschiedene Tierpräparate erkläre. Und auch ein Imker sei zu Gast.

Abschluss der Kinderfestwoche sei aber erst am Sonntag. „Der Lutherspaziergang soll als Tag für die ganze Familie noch mal ein Highlight werden“, so Daniela Messerschmidt. Unter dem Motto „Wunder vor der Haustür - Eisleben mit allen Sinnen erleben“ startet der 16. Lutherwegspaziergang um 14 Uhr mit einer Andacht in der St. Petri-Pauli-Kirche.