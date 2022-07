Suche nach verletztem Kind am ehemaligen Bergbaukrankenhaus in Eisleben dauert an

Eisleben - Auf dem Gelände des ehemaligen Eisleber Bergbaukrankenhauses haben am Montag zahlreiche Feuerwehrleute und weitere Rettungskräfte nach einem möglicherweise verletzten und verschütteten Kind oder Jugendlichen gesucht. Seit dem Morgen war ein Großaufgebot an Helfern im Einsatz. Bislang wurde aber niemand gefunden. Laut Polizeisprecherin Stephanie Elste dauerte die Suche weiter an.

