Die Kfz-Innung Mansfelder Land plant wieder ein Autoschau in Eisleben. Mit welchen Problemen die Branche zu kämpfen hat.

Eisleben/MZ - Die Kfz-Innung Mansfelder Land plant in diesem Jahr wieder eine Autoschau in Eisleben. „Wir arbeiten daran“, sagte Obermeister Dirk Gräbe im Gespräch mit der MZ. In den vergangenen drei Jahren hatte die beliebte Veranstaltung wegen Corona nicht stattfinden können.