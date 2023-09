Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Die Stimmung ist an diesem Samstagabend prächtig. Trotz der „Kleinen Wiese“ sind zahlreiche Fans des Ringkampfsportes in die „Glück-Auf-Halle“ nach Eisleben gekommen. Was sie anlockt, ist der erste Kampf des KAV Mansfelder Land in der neuen Saison der Ringer-Oberliga Sachsen-Anhalt. Kontrahent des Teams ist im Sachsen-Anhalt-Derby die Vertretung aus Magdeburg, die am Ende schließlich auch 16:11 siegen wird.