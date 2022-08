Kaum Resonanz - Wie soll künftiges Wohngebiet in Benndorf heißen?

Bürgermeister Jentsch hofft, dass doch noch Vorschläge von Einwohnern in der Gemeinde eingereicht werden.

Benndorf/MZ - Bleibt es doch bei der Bezeichnung „Scharfe Hufe“ für ein neues Wohngebiet am Ortseingang von Benndorf - so wie es bereits während der Projektentwicklung genannt wurde? Die Mitglieder des Gemeinderates hatten sich per Beschluss zwar darauf verständigt, die Einwohner bei der Namensfindung einzubeziehen und riefen sie auf, ihre Ideen einzubringen. Bis auf den Ortschronisten hätte sich aber niemand gemeldet, bedauert Bürgermeister Matthias Jentsch.