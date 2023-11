Weil das Land am Montag die Mittel für die Schulsozialarbeit aufgestockt hat, kann nun voraussichtlich in Röblingen eine weitere Fachkraft gehalten werden.

Kann die Schule in Röblingen seinen Schulsozialarbeiter behalten?

Symbolfoto - Das Tauziehen um die Schulsozialarbeiterstellen in Mansfeld-Südharz geht weiter. Nun scheint zumindest eine weitere Stelle gesichert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Röblingen/MZ. - Für Schulsozialarbeiter Peter Johann Hahmann war der Montag ein guter Tag. Denn am Nachmittag wurde klar, dass das Land wohl doch mehr Geld für die Schulsozialarbeit ausgeben wird als bisher kalkuliert. Denn in der sogenannten Bereinigungssitzung des Landtags stockte das Land seinen Anteil an den von der EU geförderten Schulsozialarbeiterstellen von 20 auf 30 Prozent auf.