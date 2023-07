Die frühere Oberbürgermeisterin der Lutherstadt engagiert sich in der Hospizarbeit. Künftig sind sie und Bertram Gast Ansprechpartner für die Hospizgäste und ihre Angehörigen.

Jutta Fischer (rechts) ist in mehreren Ehrenämtern aktiv. Hier schmiert sie mit Henrike Müller (links) und Bettina Fintzel zum Fest "Luthers Einschulung" Fettbemmen.

Eisleben/MZ - Die Hospizarbeit – die Begleitung schwer kranker und sterbender Menschen und ihrer Angehörigen – liegt Jutta Fischer (70) am Herzen. Die ehemalige Eisleber Oberbürgermeisterin hat nach ihrem Eintritt in den Ruhestand 2020 einen Kurs zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin absolviert und arbeitet seitdem im Ambulanten Hospizdienst der Kanzler von Pfau’schen Stiftung in Eisleben mit.