SSV Mansfelder Grund-Ahlsdorf Junge Showtänzer: Keine Scheu vor Walzerschritten
Im Spiel- und Sportverein Mansfelder Grund-Ahlsdorf trainieren 30 junge Leute mit Begeisterung Showtanz. Worauf sie sich mit ihrer Trainerin Nicole Brunner vorbereiten.
22.11.2025, 14:00
Ahlsdorf/MZ. - Tagsüber steht Nicole Brunner als Friseurmeisterin in ihrem eigenen Salon in Ahlsdorf. In ihrer Freizeit leitet sie die Tanzgruppen vom Spiel- und Sportverein (SSV) Mansfelder Grund-Ahlsdorf. Gerade steckt die 41-Jährige mit ihnen in den Proben für die kommenden Auftritte.