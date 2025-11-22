Im Spiel- und Sportverein Mansfelder Grund-Ahlsdorf trainieren 30 junge Leute mit Begeisterung Showtanz. Worauf sie sich mit ihrer Trainerin Nicole Brunner vorbereiten.

Die „Flames of Fire“ sind Tanzgruppe Nummer drei in Ahlsdorf.

Ahlsdorf/MZ. - Tagsüber steht Nicole Brunner als Friseurmeisterin in ihrem eigenen Salon in Ahlsdorf. In ihrer Freizeit leitet sie die Tanzgruppen vom Spiel- und Sportverein (SSV) Mansfelder Grund-Ahlsdorf. Gerade steckt die 41-Jährige mit ihnen in den Proben für die kommenden Auftritte.