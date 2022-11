Junge Mutter aus Eisleben geht mit Freude in die Verlängerung

Hergisdorf/MZ - Stephanie Saalbach geht in die Verlängerung. Die Mutter dreier Kinder trat vor gut einem Jahr eine Stelle als Bufdi (Bundesfreiwilligendienstlerin) im Bereich des Umweltschutzes für die Gemeinde Hergisdorf an. Nun wurde ihr Vertrag um ein halbes Jahr verlängert. Bis Ende März wird sie weiterhin hauptsächlich das Gelände des SV Germania Hergisdorf in Ordnung halten.

