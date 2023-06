Symbolfoto - Kränze liegen an der Gedenkstätte für die Opfer des Volksaufstands in der DDR vom 17.06.1953.

Eisleben/MZ - Wenn sich Klaus Rohde (86) an den 17. Juni 1953 erinnert, denkt er immer auch an die Vorgeschichte dieses Ereignisses. „Für uns Schüler war der Mai 1953 wesentlich spannender“, sagt Rohde. Und zwar wegen der Repressalien gegen die Junge Gemeinde, von denen er damals auch selbst betroffen war.

Christliche Erziehung

Rohde ist in Eisleben geboren und aufgewachsen – in einem Haus in der Petristraße, das sein Urgroßvater, ein Bergmann, 1874 gebaut hat und wo er heute mit seiner Frau Ulrike lebt. Seine Großeltern und seine Mutter seien in der Petrigemeinde aktiv gewesen und hätten ihn christlich erzogen, so Rohde.

Was freilich damals in den meisten Familien noch so war. „1950 ist unsere ganze Klasse konfirmiert worden. Nur einer ist zur Jugendweihe gegangen.“ Später in der Jungen Gemeinde wurden es dann aber weniger – zumal auch der Staat auf Konfrontation gegenüber der Kirche ging.

„Mir selbst ist Toleranz immer sehr wichtig“, sagt Rohde. „Ich achte jeden, der zu seiner Meinung steht.“ Er sei auch FDJ-Mitglied gewesen und habe damit überhaupt kein Problem gehabt. Rohde ging zunächst auf die Grabenschule und dann auf die Martin-Luther-Oberschule.

Schulverweis wegen fehlender politischer Einstellung

Nachdem im März 1953 Stalin gestorben war, habe sich der politische Kurs verschärft. Bei der Trauerfeier habe die FDJ-Schulleitung Selbstverpflichtungen an die Funktionäre übergeben. Darin hieß es unter anderem, man schwöre „in der schicksalsschweren Stunde“, nicht eher zu ruhen, bis in ganz Deutschland der Sozialismus aufgebaut sei.

Im Mai habe ein Elternvertreter in einer Versammlung eine Protestresolution gegen das „kriegshetzerische Treiben der illegalen Organisation Junge Gemeinde“ verlesen und ein Verbot gefordert. In der Folge wurden in der Schule Aussprachen mit mehreren Mitgliedern der Jungen Gemeinde geführt, darunter auch Rohde, der immer ein kleines Kugelkreuz-Abzeichen an seiner Kleidung trug.

In der Aussprache sei es zum Teil um absurde Vorwürfe gegangen, wie etwa, er habe auf Schloss Mansfeld – damals ein kirchliches Tagungshaus – an „Schießübungen“ teilgenommen. Für Rohde ging die Sache am Ende glimpflich aus, aber vier Schüler wurden wegen fehlender politischer Einstellung von der Schule verwiesen.

Demonstranten stürmen Gefängnis

Diese Vorgeschichte, die für eine „aufgeheizte Stimmung“ gesorgt habe, gehört für Rohde zum 17. Juni dazu. Er war damals in der Klasse 11 A. Wie er sich erinnert, sei die zwölfte Klasse auf Klassenfahrt gewesen. „Wir hatten Sportprüfung auf der Otto-Helm-Kampfbahn.“

Irgendwann habe sich herumgesprochen: „In der Stadt ist was los.“ Nach der Sportprüfung seien sie zur Schule gelaufen, die aber verschlossen gewesen sei. „Wir sind dann weiter zum Gefängnis.“ Das war bereits von den Demonstranten gestürmt worden. „Wir sind da rein. Es war niemand mehr da. Alles stand offen, und wir konnten in die Zellen gucken.“

Die Gefangenenbefreiung habe ihm und seiner Familie durchaus Sorgen gemacht, so seine Erinnerung. „Wir haben uns gefragt, ob unter den Freigelassenen vielleicht auch gefährliche Verbrecher waren.“ Auch die Verwüstungen in der Stadt hätten er und seine Freunde nicht gut gefunden.

„Für uns war das nur Radau, womit man nichts erreicht.“ Von der Demonstration selbst habe er nichts mitgekriegt. „Ich habe auch keine russischen Soldaten oder Panzer gesehen.“

Bildung von Gruppen untersagt

Am nächsten Tag sei normal Schule gewesen. „Die Klasse war auch pünktlich da. Wir hatten ja wieder Prüfung.“ In der Schule sei nur auffällig gewesen, dass Politikerbilder abgehängt worden waren. Am Nachmittag habe man sich zum „Plattenschieben“ getroffen.

So nannte sich eine beliebte Freizeitbeschäftigung der jungen Leute, die zwischen dem Café Krawczyk am Plan und dem Kaufhaus Boerner (Großer HO) oberhalb des Marktes hin und her spazierten. „Da hat uns ein sehr netter Polizist angesprochen, dass wir bitte weitergehen und keine Gruppen bilden sollen.“