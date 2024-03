Eisleben/MZ. - Lächelnd steht Julia Kitzmann auf dem Podest und klatscht die Hände über den Kopf zusammen. „Los, Mädels, ihr schafft das!“, ruft die Floristin aus Eisleben (Mansfeld-Südharz). Die Frauen im Kursraum sind alle etwas korpulenter. Trotzdem folgen sie begeistert Julias Anweisungen, hüpfen im Takt der Musik. Sie vertrauen der 35-Jährigen, denn die hat geschafft, was die Frauen auch möchten: abnehmen und fit werden! Unglaubliche 80 Kilo nahm Julia Kitzmann ab, aus eigener Kraft.

„Ohne Medikamente, ohne Operationen!“, sagt die Mutter von zwei Kindern (15 und fünf) stolz. Wie sie es geschafft hat und wie sie ihr aktuelles Gewicht (65 Kilo) hält, verrät sie seit einigen Jahren auf Instagram. 124.000 Menschen folgen ihr inzwischen dort.

Weil Julia aber auch den Mehrgewichtigen in ihrer Heimatstadt helfen will, gibt sie seit Anfang des Jahres einen Sport-Kurs in Eisleben. „Ich weiß, wie man sich als Übergewichtiger fühlt. Wenn einem da ein schlanker Mensch etwas vorturnt, kann man oft gar nicht mithalten und ist nur noch frustriert“, sagt die Floristin. „In meinem Kurs möchte ich meine Erfahrungen weitergeben und Mehrgewichtige motivieren, Sport zu treiben.“

Gewicht von 145 Kilo: Zum Frühstück Sahnetorte, zum Mittagessen fünf Cheeseburger

2015 wog Julia selbst noch 145 Kilogramm – bei einer Größe von 1,65 Metern. Angefangen mit dem Übergewicht hat es bei ihr 2008 in der Schwangerschaft, insgesamt 30 Kilo Gewicht legte die damals 20-Jährige in neun Monaten zu. „Danach habe ich mich selbst aufgegeben, hockte mit dem Baby nur noch zu Hause und aß aus Langeweile immer mehr.“

Essen wurde bei ihr zur Sucht. Schon zum Frühstück verspeiste Julia eine komplette Sahnetorte. „Aus der Tiefkühltruhe, meistens mit Schokogeschmack“, erinnert sie sich. Zum Mittagessen gab es fünf Cheeseburger mit Pommes, abends dann Fertigpizza oder Bockwürste mit Brot. Und zwischendurch naschte sie Süßigkeiten und Chips. So ging das Gewicht immer weiter hoch.

„Es war ein Teufelskreis. Als übergewichtiger Mensch wirst du von deinen Mitmenschen nicht wertgeschätzt und wahrgenommen“, blickt die junge Frau zurück. „Dadurch kapselte ich mich ab. Ich hatte keine Kontakte mehr, lebte nur für mich in den Tag hinein.“

Abnehmprogramm dank Carmen Geiss

Julia saß viel vorm Fernseher, wurde schließlich ein Anhänger der Geissens (dem Millionärsehepaar von RTL2). 2014 gründete sie sogar einen Fanclub für die Millionärsgattin Carmen Geiss.

Als die Blondine 2015 ein eigenes Sportprogramm auflegte, sollte Julia als Fanclub-Leiterin das Workout als Erste testen. „Ich war motiviert, denn ich wollte meinem Idol ja einen Gefallen tun und durchziehen. Aber die ersten Male brach ich völlig erschöpft zusammen und weinte“, sagt sie. „Höchsten zehn Minuten am Stück schaffte ich, es war grauenvoll.“ Erst da wurde ihr bewusst, was sie ihrem Körper angetan hatte. Julia wollte nun unbedingt etwas ändern.

Sie recherchierte im Internet und fing an, ihre Ernährung konsequent umzustellen. Ab sofort ließ sie weißes Mehl (Nudeln, helles Brot) und Zucker weg, machte weiter Sport. Es war der Anfang ihres neuen Lebens. Nach nur drei Monaten waren 20 Kilo runter.

Heute gibt Julia Kitzmann Sportkurse für Mehrgewichtige. Foto: Maike Glöckner

Das war für Julia persönlich zwar ein Riesenerfolg, aber angesehen hat man es ihr nicht. Mit ihren 125 Kilo wirkte sie immer noch sehr korpulent. Als die Millionärsgattin dann bei einem öffentlichen Auftritt mit dem Abnehmerfolg von Julia prahlte, bekam sie statt Beifall nur spöttische Kommentare.

Julia ärgerte sich sehr über den Spott, wurde aber gleichzeitig dadurch angespornt. „Mich packte der Ehrgeiz, ich wollte allen beweisen, dass ich wirklich abnehmen kann.“ Sie kaufte sich einen Hometrainer, radelte jeden Tag eine Stunde. Außerdem aß sie weiterhin keinen Zucker und kein weißes Mehl, nahm pro Tag nur noch drei feste Mahlzeiten mit viel Protein zu sich. „Gehungert habe ich damals nicht. Durch das viele Protein war ich den ganzen Tag satt.“ Nach nur 18 Monaten hatte sie 75 Kilo abgespeckt.

80 Kilo abgenommen: Sie fühlte sich wie Neugeboren

Mit der neuen Figur kam auch das private Glück, die Floristin verliebte sich neu, wurde wieder schwanger. Durch die anderen Umstände nahm sie zwar noch einmal zu, verlor aber nach der Geburt unterm Strich sogar fünf Kilo.

Insgesamt waren damit 2018 dann 80 Kilo weg. Ihre neue Kleidergröße: 36/38. „Ich fühlte mich glücklich und fit, wie neugeboren. Dieses wunderschöne, leichte Gefühl wollte ich nie mehr verlieren.“ Also befolgte Julia weiter ihre Ernährungsregeln, trieb immer regelmäßig Sport.

Wenn man sein Gewicht halten will, muss man sein Leben umstellen. Julia Kitzmann

Das fällt ihr inzwischen gar nicht mehr schwer. Ihr Programm macht ihr Spaß, ist zu ihrem Leben geworden. „Anders funktioniert es auch nicht. Wenn man sein Gewicht halten will, muss man sein Leben umstellen“, ist Julias Fazit. Ihren ganzen Weg, ihre Rezepte und ihre Workouts teilt die 35-Jährige auf Instagram.

Erzieherin Sabrina Schulze verfolgt Julia dort schon seit ein paar Jahren. Als sie im Januar vom Kurs in Eisleben hörte, meldete sich die 36-Jährige sofort an. „Ich möchte auch endlich fitter und schlanker werden, etwas für meine Gesundheit tun“, sagt sie.

In einem normalen Fitnessstudio sei sie schon einmal Mitglied gewesen, aber dort habe sie sich nicht wohl gefühlt. „Man wird als Mehrgewichtiger leider immer mal wieder komisch angeguckt oder es wird hinterm Rücken getuschelt. Da ist man dann schnell gefrustet und gibt auf.“

Unter Julias Anleitung will die Erzieherin in Eisleben nun regelmäßig Sport machen und auch ihre Ernährung umstellen. „Ich hoffe, dass ich auch schaffe, was Julia geschafft hat. Ich bewundere sie wirklich sehr.“