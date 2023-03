Jugendrichterin am Amtsgericht Eisleben - Nimmt die Brutalität junger Straftäter zu?

100 Jahre Jugendstrafrecht in Deutschland

Symbolfoto - Blick auf das Amtsgericht in Eisleben

Eisleben/Sangerhausen/MZ - Vor 100 Jahren, im Februar 1923, ist in der Weimarer Republik das Reichsjugendgerichtsgesetz in Kraft getreten. Damit wurde erstmals in Deutschland ein spezielles Jugendstrafrecht geschaffen, das auf dem bis heute geltenden Grundsatz „Erziehung vor Strafe“ basiert.