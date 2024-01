Jugendliche zündeln mit Feuerwerkskörpern in Benndorf - Feuerwehr rückt mit zwei Fahrzeugen aus

Benndorf/MZ. - Wegen eines vermeintlichen Baumbrandes ist die Feuerwehr Klostermansfeld am Sonntagnachmittag ins Weiße Tal nach Benndorf ausgerückt. Ein Zeuge hatte mehrere Jugendliche beobachtet, die mit pyrotechnischen Artikeln gezündelt haben sollen.

Für den Zeugen sah es so aus, als stünde eine Baumgruppe in Flammen, so die Polizei. Als die elf Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen vor Ort eintrafen, konnten allerdings lediglich Reste der Feuerwerkskörper festgestellt werden, einen Brand gab es nicht. Auch die Jugendlichen waren verschwunden.