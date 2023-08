Unterstützt von Graffiti-Künstler Ilja van Treeck aus Leipzig soll das Trafohäuschen am Bad Anna in Helbra einen Farbtupfer erhalten. Welches Motiv das Häuschen zieren soll.

Jugendliche wollen Graffiti-Bild am Bad Anna in Helbra gestalten

Helbra/MZ - Das Trafohäuschen am Bad Anna in Helbra soll in Zukunft ein ansehnlicher Farbtupfer sein. Aus diesem Grund ist eine große Graffiti-Aktion an diesem Wochenende geplant. „Wir erwarten Ilja van Treeck aus Leipzig dazu“, sagt Lisa-Marie Fritsche, Jugendkoordinatorin des Kinderschutzbundes in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.