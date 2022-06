Jährlich prüft Willi Horka bis zu 40 Flugschüler auf dem Flugplatz in Oberrißdorf

Flugschüler finden auf dem Flugplatz in Oberrissdorf nahezu ideale Bedingungen für ihre Prüfung vor.

Oberrißdorf/MZ - Olaf Ehrenbrink saß gerade bei Fluglehrer Willi Horka über Prüfungsblätter gebeugt und beantwortete Fragen rund um Funk, Meteorologie, Technik, Verhalten in besonderen Situationen, Navigation und Flugrecht. Der Arterner will noch in diesem Jahr seine praktische Prüfung ablegen, um dann als Motorschirmpilot die Lüfte zu erobern.