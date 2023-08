Der Theater in Eisleben feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Doch auch vorher gab es in Eisleben ein Theater ...

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Dass das Eisleber Theater in der kommenden Spielzeit sein 70-jähriges Bestehen feiert, wie die MZ berichtet hat – über diese Aussage ist Helga Langelüttich gestolpert. Die 93-Jährige aus Hettstedt, die selbst viele Jahre lang freie Mitarbeiterin der MZ Eisleben/Hettstedt gewesen ist, kann sich nämlich noch gut daran erinnern, dass sie als Oberschülerin von 1946 bis 1948 regelmäßig in Eisleben im Theater gewesen sei. Das würde ja aber nicht dazu passen, dass das Theater erst 1953 gegründet worden sei, wie es in dem Beitrag hieß, so Langelüttich.