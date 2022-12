Isabelle Schmitt ist die beste Fachpraktikerin für Zerspanungsmechanik. Warum ihr der Beruf so gefällt.

Hettstedt - Isabelle Schmitt gehört zu den Besten der Besten. Die 24-Jährige ist eine von 31 Ausbildungsabsolventen aus 31 Unternehmen und 26 Berufsfeldern, die von der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) ausgezeichnet wurden. „Ich habe mich sehr über die Auszeichnung gefreut“, sagt Schmitt. Ihre Ausbildung zur Fachpraktikerin für Zerspanungsmechanik im Einsatzgebiet Drehmaschinensysteme hat sie im Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt absolviert. „Handwerklich war ich schon immer begabt“, so Schmitt. Aber mit so einer guten Abschlussprüfung habe sie dann doch nicht gerechnet. „Ich wusste, ich bin nicht durchgefallen, aber das es so gut war, das hat mich überrascht“, so Schmitt.