In zwei Eisleber Hotels werden wieder Wunschbäumchen aufgestellt

So wie im vorigen Jahr wird im Hotel "An der Klosterpforte" wieder ein Wunschbäumchen aufgestellt. Hier schmückt Ramona Kiss den Baum.

Eisleben - Der Deutsche Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz startet zum 14. Mal seine Weihnachtsbaumaktion in Eisleben. Ab Freitag stehen in den beiden Hotels „Graf von Mansfeld“ am Markt und Deckerts „An der Klosterpforte“ in Helfta Weihnachtsbäumchen mit Anhängern, auf die die Kinder Weihnachtswünsche im Wert von 15 Euro geschrieben haben.