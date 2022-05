In Mansfeld-Südharz sind über 1.000 Personen mit Corona infiziert

In der Verkehrsgesellschaft fehlen viele Mitarbeiter, so dass etliche Busfahrten ausfallen müssen. Es ist unklar, ob das Virus der Auslöser ist.

Eisleben/MZ - In Mansfeld-Südharz sind aktuell 1.006 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten davon wurden in der Kreisstadt Sangerhausen und ihren Ortsteilen registriert - dort sind es 202. Die wenigsten Erkrankten gibt es aktuell in der Einheitsgemeinde Gerbstedt (41).