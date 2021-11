In flagranti in Eisleben ertappt: 58-jähriger Ladendieb schlägt Polizist und Zeuginnen

Eisleben/MZ - Mit Händen und Füßen hat sich ein Ladendieb am Montagabend in Eisleben wortwörtlich versucht, seine Festnahme zu verhindern. Der 58-Jährige war beim Diebstahl in einem Supermarkt in der Magdeburger Straße ertappt worden. Als zwei Zeuginnen ihm den Fluchtweg verstellten, schlug der Mann einer von ihnen ins Gesicht und der zweiten Frau vor den Brustkorb. Auch gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten setzte sich der Dieb zur Wehr und versuchte sowohl eine Personenfeststellung als auch die Herausgabe seines Diebesgutes zu verhindern, schildert das Polizeirevier Mansfeld-Südharz den Vorfall. Bei der Auseinandersetzung wurde der 58-Jährige sowie ein Polizist verletzt, welche aktuell nicht dienstfähig ist, wie die Polizei weiter mitteilt. Eine 47-jährige Frau, die vom Dieb geschlagen wurde, musste sich in ärztliche Behandlung begeben.