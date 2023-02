Eisleben/MZ - Mit der Aussage „Ich habe keinen Plan“ will Ralf Conrad (54) aus Eisleben nicht in sein erstes Beratungsgespräch in der Agentur für Arbeit gehen. Der gelernte Koch will vorher wissen, wohin für ihn die berufliche Reise gehen könnte. Deshalb hielt er das Angebot der Berufsberatung am Donnerstagnachmittag in der Eisleber „Sternschnuppe“ genau für sich passend.