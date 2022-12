Stedten will unbedingt Punkten In der Landesliga Staffel Süd steht der letzte Spieltag auf dem Programm

Fünf Fußball-Teams aus Mansfeld-Südharz sind in der Landesliga Staffel Süd am Ball. In Stedten geht es dabei noch einmal um wichtige Punkte in einem Kreisderby. Und auch der MSV Eisleben will nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern.