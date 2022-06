Imkerverein veranstaltet erstmals ein Sommerfest samt Imker-Flohmarkt

Was es bei den Hobbyimkern aus Eisleben und Umgebung zu entdecken gab und wie sie auf die Idee gekommen sind.

Siersleben/MZ - Bücher, Anschauungshefte, Blumen und jede Menge Imkerzubehör sind auf den Tischen aufgebaut. Und zwischendrin krabbelt es. „Wir haben drei Königinnen mit ihren Begleitbienen dabei“, preist Heike Gelbke die summende Ware an, bevor sie zum nächsten Objekt wechselt. „Hier haben wir Futterflaschen. Aber die eignen sich bestimmt auch gut als Vasen“, sagt sie und lacht. Es ist der erste Imkerflohmarkt, den Gelbke und die anderen Mitglieder vom Imkerverein Eisleben und Umgegend in der Gaststätte „Zur Mühle“ in Siersleben organisieren.