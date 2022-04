Im Osterhasenpostamt in Osterhausen wurden über 1.500 Briefe beantwortet

Im Osterhasenpostamt in Osterhausen wird die Post beantwortet. Kita-Erzieherin Sandra Renkenberg schlüpft dafür auch mal in Osterhasenkostüm.

Osterhausen/MZ - Über 1.500 Briefe gingen bis jetzt schon wieder aus dem Osterhasenpostamt in Osterhausen hinaus in alle Welt. Dabei bekam der Osterhase tatkräftige Unterstützung von 18 freiwilligen Helfern, die teilweise schon seit Jahren mit im Einsatz sind, wenn im Osterhasenpostamt Hilfe gebraucht wird. Das findet sich schon lange unter der Adresse der Kita „Gänseblümchen“ in Osterhausen.