Im Mansfelder Land feiern die Männer klassisch und in Familie

Mansfelder Land/MZ - Der Männertag im Mansfelder Land war dreigeteilt. Zum einen gab es die klassischen Ausfahrten mit Traktor und Kremser, viele drehten mit dem Fahrrad ihre Runde und die anderen schließlich genossen einen musikalischen Höhepunkt auf der Burgruine in Bornstedt. Dort lockte das „Dark Troll Festival“ mehr als 3.000 Gäste zur Schweinsburg. Knapp 30 Bands der Szene waren vertreten. Darunter die Barbarossa Pipes & Drums. Bis tief in die Nacht wurde dort gefeiert, das Festival dauert noch bis Sonntag. Eine Feier mit Spanferkel auf dem Grill wartete auf die Männertags-Clique um Sergej Müller. Kurz vor dem Feiertag wurde sein McCormick-Traktor fertig, um mit Freunden und im Kremser ihre Männertagsrunde zu drehen. Ein Kommen und Gehen auf dem Hornburger Festplatz - während sich die Jugend nach der dortigen Rast wieder in Bewegung setzte, blieb der harten Kern um Werner Model dort. Übrigens: Model ist schon 85 Jahre und freut sich auf das Kinderwagenrennen, das am 11. Juni zur Kleinpfingstfeier stattfinden wird. Laute Musik gab es in Röblingen am See. Am Park stärkten sich die Wanderer am Wagen von Hoffmanns Jägerstube. Über zehn Jahre sind sie zum Männertag mit Essen und Getränken dabei. Dass der Vatertag kein reiner Männertag mehr ist, zeigte sich in Aseleben. Hier kam man überwiegend mit Rad oder Kremser in Familie. Frühlingshaft geschmückt war Stanley Vaupels Ursus. Er und seine zwölf Freunde machen am Süßen See jedes Jahr Station.

