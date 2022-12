Im Annen-Hospiz in Eisleben laufen die letzten Arbeiten

Eisleben/MZ - Im neuen Annen-Hospiz in der Halleschen Straße in Eisleben laufen die letzten Arbeiten. Am 25. Januar soll das Haus übergeben werden, in dem künftig unheilbar Kranke in ihrer letzten Lebensphase begleitet werden. Ziel ist, dass ab Februar die ersten Gäste, wie sie im Hospiz genannt werden, aufgenommen werden können.

