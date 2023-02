Inzwischen ist der Müllberg von der Autobahn GmbH entsorgt worden. Doch der Ärger ist groß, denn immer wieder findet man in den Straßengräben illegal entsorgten Unrat. Die Rothenschirmbacher wollen dem Müll rund um ihren Ort mit einer Putzaktion am 1. April den Kampf ansagen.

Rothenschirmbach/MZ - Der Müllberg vor den Toren ihrer Heimatgemeinde brachte die Rothenschirmbacher dieser Tage in Rage. Ortsbürgermeister Dieter Preibisch (SPD) wurde deswegen von vielen Bürgern angesprochen. Elektronik, Schrott, Möbelteile – ein Riesenberg an Unrat lag da, aufgetürmt an der alten B 180.