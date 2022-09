IG Naturmacher ruft zum Großreinemachen in Wansleben auf

Zum „World Cleanup Day“ lädt die Interessengemeinschaft Naturmacher am 17. September dazu ein, in Wansleben Müll in der Natur aufzusammeln.

Wansleben/MZ - Am 17. September ist der weltweite Tag des Großreinemachens. Und es soll auch nicht im stillen Kämmerlein klar Schiff gemacht werden, sondern in der Natur. Korrekt heißt dieser Tag, an dem es darum geht, Schmutz und Unrat aus der Umwelt zu entfernen, World Cleanup Day. Die Interessengemeinschaft Naturmacher, die seit einiger Zeit im Seegebiet Mansfelder Land aktiv ist, will sich mit einer eigenen Aktion beteiligen und ruft auch andere zum Mittun auf.