Idylle pur in der Schochwitzer Straße in Elbitz

Elbitz/MZ - Wenn Christa und Karl-Heinz Thiel erzählen, in welchem Ort sie wohnen, kommt meist die Frage: Wo ist das denn? Kaum einer kennt diese kleine Ortschaft Elbitz, in der ca. 45 Einwohner leben. In diesen Ort führt genau eine Straße hinein, die sich dann am Ende des Ortes gabelt. Auch ein Ortseingangsschild sucht man vergebens. Wenn man also Elbitz besuchen möchte, weiß man nicht, wo der Ort anfängt. Das Ende hingegen ist eindeutig, denn Elbitz endet mit einer Brücke im Laweketal.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<