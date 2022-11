Hundesteuer in Benndorf steigt - Was Hundehalter ab 2023 zahlen müssen

Ab dem 1. Januar 2023 müssen die Hundehalter in Benndorf mehr Hundesteuer für ihre vierbeinigen Lieblinge zahlen. Wie hoch die einzelnen Sätze sind.

Benndorf/MZ - Die insgesamt 160 Hundehalter in Benndorf, die Steuern für ihre Vierbeiner zahlen, müssen ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat die Erhöhung der Hundesteuer zum 1. Januar 2023 beschlossen. Die Kommune rechnet mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 1.500 Euro pro Jahr.